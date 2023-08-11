Медведев – де Минаур: ATP Торонто 2023: прямая трансляция 11 августа

Сегодня 11 августа 2023 года в Торонто, Канада, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алекс де Минаур (Австралия).
Начало прямого эфира 11 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Даниил Медведев – Алекс де Минаур на русском языке в прямом эфире и в записи!
Теннис ATP Торонто 2023: прямой эфир Rus
Даниил Медведев – Алекс де Минаур: прямой эфир Rus
ATP Торонто 2023: День 4 - видео обзор матчей