Медведев – де Минаур: ATP Торонто 2023: прямая трансляция 11 августа

2023 National Bank Open

Сегодня 11 августа 2023 года в Торонто, Канада, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Toronto 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Алекс де Минаур (Австралия).

Начало прямого эфира 11 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Торонто: Даниил Медведев – Алекс де Минаур на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Теннис ATP Торонто 2023: прямой эфир Rus

 

 

Даниил Медведев – Алекс де Минаур: прямой эфир Rus

 

ATP Торонто 2023: День 4 - видео обзор матчей

 

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