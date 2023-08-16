Медведев – Музетти: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 16 августа

Сегодня 16 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 16 августа ~ в 18:00 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Цинциннати: Даниил Медведев – Лоренцо Музетти на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Лоренцо Музетти: прямой эфир Rus

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