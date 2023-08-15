Рублев – Руусувуори: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция 15 августа

Сегодня 15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Начало прямого эфира 15 августа ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори на русском языке в прямом эфире и в записи!

Эмиль Руусувори – Андрей Рублев: прямой эфир Rus