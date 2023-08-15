Шевченко – Сонего: ATP Цинциннати 2023: прямая трансляция

15 августа 2023 года в Цинциннати, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Cincinnati 2023, еще известного, как Western & Southern Open 2023, из серии ATP 1000. В корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Лоренцо Сонего (Италия).

Начало прямого эфира 15 августа ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Цинциннати: Александр Шевченко – Лоренцо Сонего на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Шевченко – Лоренцо Сонего: прямой эфир Rus