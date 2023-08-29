Шевченко – Норри: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online

29 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда, 1/64 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Начало прямого эфира 29 августа ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Александр Шевченко – Кэмерон Норри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Шевченко – Кэмерон Норри: прямой эфир Rus

 

Александр Шевченко – Кэмерон Норри: видео обзор матча

 

 

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