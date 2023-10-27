Шевченко – Оже-Альяссим: ATP Базель 2023: прямая трансляция

Swiss Indoors Basel смотреть онлайн 27 октября в Базеле, Швейцария, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира Чемпионат Швейцарии на крытых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Swiss Indoors Basel. В корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Начало прямого эфира 27 октября в ~ 21:30 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Александр Шевченко – Феликс Оже-Альяссим, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Шевченко – Оже-Альяссим: трансляция Rus

 

ATP Базель 2023: 1/4 финала - видео обзор матчей

 

ATP Базель 2023: День 4 - видео обзор матчей

 

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