Шевченко – Димитров: ATP Роттердам 2024: прямая трансляция

16 февраля 2024 года в Марселе, Франция, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на заккрытых хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2024, из категории ATP 500. В корте встречаются: Александр Шевченко (Россия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 16 февраля в 15:00 по московскому времени. Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Александр Шевченко – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

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