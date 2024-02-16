Андрей Рублев – Де Минор: ATP Роттердам 2024: видео онлайн

16 февраля в Марселе, Франция, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на заккрытых хардовых кортах, известный, как Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2024, из категории ATP 500. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алекс де Минор (Австралия).

Начало прямого эфира 16 февраля в 17:20 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ABN AMRO World Tennis Tournament: Андрей Рублев – Алекс де Минор, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Алекс де Минор – Андрей Рублев: видео обзор

ATP Роттердам 2024: День 4 - видео обзор матчей