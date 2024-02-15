Павлюченкова – Коллинз: WTA 1000 Доха 2024: видео онлайн

15 февраля 2024 в Дохе, Катар, пройдет матч 1/4 финала женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира WTA 1000: Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2024, еще известный, как 2024 Qatar TotalEnergies Open. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Даниэль Коллинз (США).

Начало прямого эфира 15 февраля в 16:15 по московскому времени. Смотрите матч Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинз, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинз: видео обзор