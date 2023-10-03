Андреева – Павлюченкова: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Анастасия Павлюченкова (Россия).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 12:40 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Мирра Андреева – Анастасия Павлюченкова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Анастасия Павлюченкова: прямой эфир Rus

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