Медведев – Зверев: ATP Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч 1/2 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 13:35 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Даниил Медведев – Александр Зверев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

Александр Зверев – Даниил Медведев: видео обзор матча