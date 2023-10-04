Медведев – Синнер: ATP Пекин 2023: Финал прямая трансляция

ATP China Open 2023 видео онлайн

4 октября в Пекине, Китай, пройдет матч Финальный мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 4 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Янник Синнер: трансляция Rus

 

Даниил Медведев – Янник Синнер: видео обзор матча

 

 ATP Пекин 2023: 1/2 финала - видео обзор

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

2023 National Bank Open

Рыбакина – Самсонова: WTA Монреаль 2023: видео онлайн

13 августа в Монреале, Канада, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Джокович – Вавринка: Уимблдон 2023: видео онлайн

7 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет мат 3-го раунда или 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Станислас…