Медведев – Синнер: ATP Пекин 2023: Финал прямая трансляция

4 октября в Пекине, Китай, пройдет матч Финальный мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 4 октября ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Янник Синнер: трансляция Rus

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