Медведев – Гарин: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 7 октября

Сегодня 7 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч первого круга 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кристиан Гарин (Чили).

Начало прямого эфира 7 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Даниил Медведев – Кристиан Гарин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Шанхай ATP Masters 1000: прямой эфир Rus

Даниил Медведев – Кристиан Гарин: прямой эфир Rus