Гауфф – Швентек: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 7 октября

Beijing 2023 смотреть онлайн

Сегодня 7 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Начало прямого эфира 7 октября ~ в 09:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Кори Гауфф – Ига Швентек, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

WTA 1000 Китай 2023: прямой эфир Rus

 

Кори Гауфф – Ига Швентек: прямой эфир Rus

 

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