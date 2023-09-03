Швентек – Остапенко: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

В ночь с 3 на 4 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Елена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 4 сентября ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Ига Швентек - Елена Остапенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Ига Швентек - Елена Остапенко: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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