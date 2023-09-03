Гауфф – Возняцки: US Open 2023: прямая трансляция 3 сентября

Открытый чемпионат США по теннису 2023

3 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Каролин Возняцки (Дания) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Каролин Возняцки - Коко Гауфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Каролин Возняцки - Коко Гауфф: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

Сафиуллин – Пол: US Open 2023: прямая трансляция

30 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Андреева – Сю Ван: Уимблдон 2023: видео онлайн

5 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Сю Ван (Китай).…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Медведев – Фучович: Уимблдон 2023: видео трансляция

8 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и…