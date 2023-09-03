Гауфф – Возняцки: US Open 2023: прямая трансляция 3 сентября

3 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Каролин Возняцки (Дания) и Коко Гауфф (США).

Начало прямого эфира 3 сентября ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Каролин Возняцки - Коко Гауфф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Каролин Возняцки - Коко Гауфф: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир