Остапенко – Пера: US Open 2023: прямая трансляция 1 сентября

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

1 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Елена Остапенко (Латвия) и Бернарда Пера (США).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Елена Остапенко - Бернарда Пера, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Елена Остапенко - Бернарда Пера: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

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