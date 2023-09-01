Швентек – Юван: US Open 2023: прямая трансляция 1 сентября

1 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Кайя Юван (Словения).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Ига Швентек – Кайя Юван, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Кайя Юван: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир