Карацев – Шелтон: US Open 2023: прямая трансляция 1 сентября

1 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 3 раунда 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Гаэль Монфис (США).

Начало прямого эфира 1 сентября ~ в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Аслан Карацев - Бен Шелтон, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Аслан Карацев - Бен Шелтон: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

US Open 2023: прямой эфир