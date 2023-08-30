Карацев – Карбальес Баэна: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online

30 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Роберто Карбальес Баэна (Испания).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 20:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023 Аслан Карацев - Роберто Карбальес Баэна, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Аслан Карацев - Карбальес Баэна: видео обзор матча

 

Аслан Карацев - Карбальес Баэна: трансляция Rus

 

🇺🇸US Open. 2-й круг 30-31 августа, расписание матчей:

⏰18:00 🇧🇪Элизе Мертенс - 🇺🇸Даниэль Коллинс
⏰18:00 🇬🇷Стефанос Циципас - 🇨🇭Доминик Штрикер
⏰19:00 🇷🇺Мирра Андреева - 🇺🇸Коко Гауфф
⏰20:00 🇷🇺Аслан Карацев - 🇪🇸Роберто Карбальес Баэна
⏰20:00 🇵🇱Ига Швентек - 🇦🇺Дарья Сэвилл
⏰20:00 🇧🇾Виктория Азаренко - 🇨🇳Лин Жу
⏰22:00 🇦🇹Доминик Тим - 🇺🇸Бэн Шелтон
⏰23:00 🇷🇺Роман Сафиуллин - 🇺🇸Томми Пол
⏰23:00 🇷🇺Анна Калинская - 🇷🇴Сорана Кирстя
⏰00:00 🇧🇻Каспер Рууд - 🇨🇳Чжижен Чжен
⏰01:00 🇷🇺Элина Аванесян - 🇱🇻Елена Остапенко
⏰02:00 🇺🇸Фрэнсис Тиафо - 🇦🇹Себастьян Офнер
⏰02:00 🇰🇿Елена Рыбакина - 🇦🇺Айла Томлянович
⏰04:00 🇺🇸Тэйлор Фриц - 🇵🇪Хуан Пабло Варильяс
⏰05:00 🇨🇿Петра Квитова - 🇩🇰Каролин Возняцки

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