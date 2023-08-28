Карацев – Легечка: US Open 2023: прямая трансляция

Открытый чемпионат США по теннису 202328 августа 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 1 раунда мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 28 августа ~ в 21:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Аслан Карацев – Иржи Легечка, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Аслан Карацев – Иржи Легечка: трансляция Rus

 

Аслан Карацев – Иржи Легечка: видео обзор матча

 

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