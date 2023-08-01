Карацев — Тиафо: ATP Вашингтон 2023: прямая трансляция 2 августа

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В ночь с 1 на 2 августа 2023 года в Вашингтоне, США, пройдет матч 1/16 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Вашингтон 2023, еще известного как Citi Open, из серии ATP 500. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Фрэнсис Тиафо (США).

Начало прямого эфира 2 августа ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Вашингтон: Аслан Карацев – Фрэнсис Тиафо в прямом эфире и в записи!

 

Теннис Вашингтон 2023: прямой эфир

 

Аслан Карацев – Фрэнсис Тиафо: прямой эфир

 

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