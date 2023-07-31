Карацев — Панну: ATP Вашингтон 2023: видео трансляция

31 июля в Вашингтоне, США, пройдет матч 1/32 финала мужского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - ATP Вашингтон 2023, еще известного как Citi Open, из серии ATP 500. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Киранпал Панну (Новая Зеландия).

Начало прямого эфира 31 июля ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Вашингтон: Аслан Карацев – Киранпал Панну в прямом эфире и в записи!

Аслан Карацев – Киранпал Панну: прямой эфир

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