Азаренко – Чжу Линь: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн tennis 30 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Чжу Линь (Китай).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Виктория Азаренко – Чжу Линь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Виктория Азаренко – Чжу Линь: видео обзор матча

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Алькарас – Димитров: ATP Лондон: видео онлайн

23 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч третьего круга 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Лондон, так же известного, как Queen’s Club Championships. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Александрова – Наварро: Уимблдон 2023: видео онлайн

4 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1-го круга, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Екатерина Александрова (Россия) и Эмма Наварро…