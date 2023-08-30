Азаренко – Чжу Линь: US Open 2023: прямая трансляция

30 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Виктория Азаренко (Беларусь) и Чжу Линь (Китай).

Начало прямого эфира 30 августа ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Виктория Азаренко – Чжу Линь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Виктория Азаренко – Чжу Линь: видео обзор матча