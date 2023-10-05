Карацев – Алис: ATP Шанхай 2023: прямая трансляция 5 октября

Сегодня 5 октября 2023 года в Шанхае, Китай, пройдет матч первого круга, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на открытых хардовых кортах, из серии Мастерс ATP 1000, так же известный как Shanghai ATP Masters 1000. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Кентен Алис (Франция).

Начало прямого эфира 5 октября ~ в 10:40 по московскому времени. Смотрите матч Мастерс ATP Шанхай 2023: Аслан Карацев – Кентен Алис, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Шанхай ATP Masters 1000: прямой эфир Rus

Аслан Карацев – Кентен Алис: трансляция Rus