Карацев – Гойо: ATP Вена 2023: видео трансляция

25 октября в Вене, Австрия, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Аслан Карацев (Россия) и Борна Гойо (Хорватия).

Начало прямого эфира 25 октября в ~ 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Аслан Карацев – Борна Гойо, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Аслан Карацев – Борна Гойо: прямой эфир Rus

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