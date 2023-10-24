Кудерметова – Чжу Линь: WTA Чжухай 2023: видео трансляция

24 октября в Чжухае, Китай, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде WTA Elite Trophy, так же известный, как малый Итоговый и WTA Чжухай 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Чжу Линь (Китай).

Начало прямого эфира 24 октября ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Элитный трофей 2023: Вероника Кудерметова – Чжу Линь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Чжу Линь: трансляция

Вероника Кудерметова – Чжу Линь: видео обзор матча