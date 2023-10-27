Кудерметова – Самсонова: WTA Чжухай 2023: прямая трансляция

WTA Чжухай 2023 смотреть онлайн

Сегодня 27 октября 2023 года в Чжухае, Китай, пройдет матч первого круга, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде WTA Elite Trophy, так же известный, как малый Итоговый и WTA Чжухай 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Людмила Самсонова (Россия).

Начало прямого эфира 27 октября ~ в 11:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Элитный трофей 2023: Людмила Самсонова – Вероника Кудерметова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Людмила Самсонова – Вероника Кудерметова: трансляция

 

Дарья Касаткина - Магда Линетт: видео обзор матча

 

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