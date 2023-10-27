Медведев – Хачанов: ATP Вена 2023: прямая трансляция 27 октября

Сегодня 27 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карен Хачанов (Россия).

Начало прямого эфира 27 октября в ~ 15:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Карен Хачанов: трансляция Rus

Даниил Медведев – Карен Хачанов: видео обзор матча

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