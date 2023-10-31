Хачанов – Джере: ATP Париж 2023: прямая трансляция 31 октября

Сегодня 31 октября 2023 года в столице Франции, в Париже, пройдет матч 1/16 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Ласло Джере (Сербия).

Начало прямого эфира 31 октября ~ в 20:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Карен Хачанов – Ласло Джере, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карен Хачанов – Ласло Джере: прямой эфир Rus

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