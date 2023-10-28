Медведев – Синнер: ATP Вена 2023: Финал прямая трансляция

Erste Open 2023 смотреть онлайн

29 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 29 октября в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Янник Синнер: прямой эфир Rus

 

Даниил Медведев – Янник Синнер: прямой эфир 2 Rus

 

ATP Вена 2023: 1/2 финала - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 2 )
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Олег Свитов
34 минуты назад

Сегодня есть уверенность, что Даниил станет победителем ATP 500 Вена !!!
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И
Илья
Олег Свитов
16 минут назад

Игра будет упорной в 3 сета ))
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