Медведев – Синнер: ATP Вена 2023: Финал прямая трансляция

29 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 29 октября в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Vienna Open 2023: Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Даниил Медведев – Янник Синнер: прямой эфир 2 Rus

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