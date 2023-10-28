Рублев – Синнер: ATP Вена 2023: прямая трансляция 28 октября

Сегодня 28 октября 2023 года в Вене, Австрия, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на крытых хардовых кортах, из серии ATP 500, так же известный как Erste Bank Open 2023 и Vienna Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 28 октября в ~ 17:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Vienna Open 2023: Андрей Рублев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Янник Синнер: прямой эфир Rus

Андрей Рублев – Янник Синнер: прямой эфир 2

Зверев – Рублев: 1/4 финала - видео обзор матча