Рублев – Нисиока: ATP Париж 2023: прямая трансляция 31 октября

2023 Rolex Paris Masters: Смотреть онлайн31 октября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Ёсихито Нисиока (Япония).

Начало прямого эфира 31 октября в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Ёсихито Нисиока – Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

ATP 1000 Париж 2023: прямой эфир

 

ATP 1000 Париж 2023: День 1 - видео обзор матчей

 

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