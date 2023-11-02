Рублёв – Зандсхулп: ATP Париж 2023: прямая трансляция 2 ноября

Сегодня, 2 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Андрей Рублёв (Россия) и Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Начало прямого эфира 2 ноября в 14:20 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP 1000 Париж 2023: прямой эфир Rus

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