Джокович – Этчеверри: ATP Париж 2023: прямая трансляция 1 ноября

Paris Masters 2023: Смотреть онлайн

Сегодня, 1 ноября 2023 года в столице Франции, Париже, пройдет матч, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на хардовых кортах, из серии Masters категории ATP 1000, так же известного как 2023 Rolex Paris Masters. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Начало прямого эфира 1 ноября в 17:45 по московскому времени. Смотрите матч Rolex Paris Masters 2023: Новак Джокович – Томас Мартин Этчеверри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Новак Джокович – Томас Мартин Этчеверри: видео обзор матча

 

ATP 1000 Париж 2023: прямой эфир Rus

 

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