Медведев – Джокович: Финал US Open 2023: прямая трансляция

Сегодня 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет Финальный матч мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Новак Джокович (Сербия).

Начало прямого эфира 10 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Даниил Медведев – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Новак Джокович: прямой эфир Rus

Новак Джокович – Даниил Медведев: прямой эфир Rus