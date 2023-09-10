Зигемунд / Звонарёва – Дабровски / Рутлифф: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online

Сегодня 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет Финальный матч женского парного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Вера Звонарёва (Россия) и Лаурой Зигемунд (Германия) против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Начало прямого эфира 10 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Дабровски / Рутлифф – Зигемунд / Звонарёва, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Зигемунд / Звонарёва – Дабровски / Рутлифф: прямой эфир

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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