Соболенко – Гауфф: Финал US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

9 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет Финальный матч женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Начало прямого эфира 9 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Кори Гауфф – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Кори Гауфф – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

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