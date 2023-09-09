Соболенко – Гауфф: Финал US Open 2023: прямая трансляция

9 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет Финальный матч женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Начало прямого эфира 9 сентября ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Кори Гауфф – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Кори Гауфф – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир