Соболенко – Кенин: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 1 октября

Сегодня 1 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч первого круга женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: 1 ракетка мира - Арина Соболенко (Беларусь) и София Кенин (США).

Начало прямого эфира 1 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – София Кенин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – София Кенин: прямой эфир Rus

Арина Соболенко – София Кенин: трансляция Rus