Соболенко – Кенин: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 1 октября

Beijing 2023 смотреть онлайнСегодня 1 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч первого круга женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: 1 ракетка мира - Арина Соболенко (Беларусь) и София Кенин (США).

Начало прямого эфира 1 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Арина Соболенко – София Кенин, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Арина Соболенко – София Кенин: прямой эфир Rus

 

Арина Соболенко – София Кенин: трансляция Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

Медведев – Гирон: ATP Галле: видео онлайн

19 июня в городе Галле, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Даниил…

Ролан Гаррос 2023: 1/2 финала прямая трансляция

8 и 9 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдут матчи 1/2 финала турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени. Расписание и примерное время…
Открытый чемпионат США по теннису 2023

Соболенко – Циньвэнь: US Open 2023: видео трансляция

Сегодня 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются:…
Watch Wimbledon 2023 live and recorded

Сафиуллин — Синнер: Уимблдон 2023: видео онлайн

11 июля в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/4 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Роман Сафиуллин (Россия) и Янник Синнер (Италия).…