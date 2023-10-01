Кудерметова – Пегула: Финал WTA Токио 2023: прямая трансляция

Сегодня 1 октября 2023 года в Токио, Япония, пройдет Финальный матч женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 500 Токио, так же известного как Toray Pan Pacific Open 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 1 октября ~ в 06:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Вероника Кудерметова – Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Вероника Кудерметова – Джессика Пегула: трансляция Rus

Вероника Кудерметова – Джессика Пегула: Highlights

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