Кудерметова – Цуренко: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

ATP China Open 2023 видео онлайн

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Леся Цуренко (Украина).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 11:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Вероника Кудерметова – Леся Цуренко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

WTA 1000 Китай 2023: прямой эфир Rus

 

Вероника Кудерметова – Леся Цуренко: прямой эфир Rus

 

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