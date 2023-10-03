Касаткина – Ван: WTA Пекин 2023: прямая трансляция 3 октября

Beijing 2023 смотреть онлайн

Сегодня 3 октября 2023 года в Пекине, Китай, пройдет матч третьего круга 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Синьюй Ван (Китай).

Начало прямого эфира 3 октября ~ в 09:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Синьюй Ван – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Синьюй Ван – Дарья Касаткина: прямой эфир Rus

 

Варвара Грачева – Ига Швентек: видео обзор матча

 

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