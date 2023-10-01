Касаткина – Шериф: WTA Пекин 2023: видео трансляция

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч второго круга женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии WTA 1000: Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Майяр Шериф (Египет).

Начало прямого эфира 2 октября ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Дарья Касаткина – Майяр Шериф, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Дарья Касаткина – Майяр Шериф: трансляция Rus

Дарья Касаткина – Майяр Шериф: видео обзор матча

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