Медведев – Умбер: ATP Пекин 2023: видео трансляция

ATP China Open 2023 видео онлайн

2 октября в Пекине, Китай, пройдет матч 1/4 финала мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии ATP 500 – Открытый чемпионат Китая по теннису, так же известный, как China Open 2023 и Beijing 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Уго Умбер (Франция).

Начало прямого эфира 2 октября ~ в 07:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата Китая по теннису 2023: Даниил Медведев – Уго Умбер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Уго Умбер: трансляция Rus

 

Даниил Медведев – Уго Умбер: видео обзор матча

 

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