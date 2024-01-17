Касаткина – Стивенс: Australian Open 2024: прямая трансляция 18 января

18 января 2024 в Мельбурне, Австралия, пройдет матч второго раунда, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Слоан Стивенс (США).

Начало прямого эфира 18 января ~ в 05:00 по московскому времени. Смотрите матч Слоан Стивенс – Дарья Касаткина, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Australian Open 2024: прямая трансляция Rus

Открытый чемпионат Австралии 2024: прямой эфир Rus

Касаткина – Стивенс: трансляция





Расписание матчей на 18 января Australian Open 2024, женщины:

03:00 Кесслер М. - Носкова Л.

03:00 Рус А. - Калинская А.

04:00 Швёнтек И. - Коллинс Д.

04:30 Доден О. - Тревизан М.

05:00 Жен С. - Бултер К.

05:00 Мария Т. - Паолини Я.

05:00 Стивенс С. - Касаткина Д.

06:00 Бюрель К. - Пегула Дж.

06:30 Наварро Э. - Кочаретто Э.

06:30 Радукану Э. - Ван Я.

07:00 Свитолина Э. - Томова В.

07:00 Синякова К. - Голубич В.

07:30 Грачёва В. - Ястремская Д.

11:00 Остапенко Е. - Томлянович А.

11:00 Рыбакина Е. - Блинкова А.

13:00 Таусон К. - Азаренко В.