Калинская – Стивенс: Australian Open 2024: прямая трансляция

20 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч третьего раунда, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Слоан Стивенс (США).

Начало прямого эфира 20 января ~ в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Слоан Стивенс, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024 на 19 января:

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3.00 (утренняя сессия)

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 10.30 (вечерняя сессия)

Женщины:

Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 03.00

Эмма Наварро (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 03.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ван Яфань (Китай) — 04.00

Осеан Доден (Франция) — Клара Бюрель (Франция) — 04.30

Анна Блинкова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 04.30

Елена Остапенко (Латвия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 06.00

Ига Свентек (Польша) — Линда Носкова (Чехия) — 11.00

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) — 13.00

Мужчины:

Томми Пол (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 04.00

Шан Цзюньчэн (Китай) — Карлос Алькарас (Испания) — 05.30

Уго Умбер (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша) — 05.30

Артур Казо (Франция) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 06.00

Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия) — 07.30

Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — 09.00

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия) — 11.00

Александр Зверев (Германия) — Алекс Микельсен (США) — 12.30

Анна Калинская – Слоан Стивенс: трансляция Rus