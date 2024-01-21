Калинская – Паолини: Australian Open 2024: прямая трансляция

22 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч четвертого раунда – 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Жасмин Паолини (Италия).

Начало прямого эфира 22 января ~ в 09:00 по московскому времени. Смотрите матч Жасмин Паолини – Анна Калинская, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/8 финала 22 января

Женщины:

04:00 Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) – Даяна Ястремская (Украина, Q)

05:30 Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина, 19)

09:00 Ясмин Паолини (Италия, 26) – Анна Калинская (Россия)

13:00 Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Осеан Доден (Франция)

Мужчины:

05:30 Нуну Боржеш (Португалия) – Даниил Медведев (Россия, 3)

07:00 Артур Казо (Франция, WC) – Хуберт Хуркач (Польша, 9)

08:00 Александр Зверев (Германия, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 19)

11:00 Миомир Кецманович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Жасмин Паолини – Анна Калинская: видео обзор матча

Жасмин Паолини – Анна Калинская: трансляция Rus