Калинская – Чжэн Циньвэнь: Australian Open 2024: прямая трансляция

24 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 24 января ~ в 11:15 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Чжэн Циньвэнь, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/4 финала 24 января

Женщины:

04:00 Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина, Q)

11:15 Анна Калинская (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12)

Мужчины:

05:30 Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Даниил Медведев (Россия, 3)

12:45 Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

Анна Калинская – Чжэн Циньвэнь: прямой эфир Rus

Линда Носкова – Даяна Ястремская: видео обзор матча