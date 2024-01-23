Калинская – Чжэн Циньвэнь: Australian Open 2024: прямая трансляция

Australian Open: смотреть онлайн

24 января в Мельбурне, Австралия, пройдет матч пятого раунда – 1/4 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии 2024 / Australian Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 24 января ~ в 11:15 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Чжэн Циньвэнь, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Расписание матчей Australian Open 2024: 1/4 финала 24 января

Женщины:
04:00 Линда Носкова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина, Q)
11:15 Анна Калинская (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) 

Мужчины:
05:30 Хуберт Хуркач (Польша, 9) – Даниил Медведев (Россия, 3)
12:45 Александр Зверев (Германия, 6) – Карлос Алькарас (Испания, 2) 

 

Анна Калинская – Чжэн Циньвэнь: прямой эфир Rus

 

Линда Носкова – Даяна Ястремская: видео обзор матча

 

Комментарии ( 1 )
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Олег Свитов
4 часа назад
Прямо не верится: Анна Калинская, может выйти в полуфинал Australian Open???
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