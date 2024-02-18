Калинская – Хантер: WTA Дубай 2024: видео трансляция

Dubai Tennis Championships: смотреть онлайн

18 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Сторм Хантер (Австралия).

Начало прямого эфира 18 февраля ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Анна Калинская – Сторм Хантер, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

 

Анна Калинская – Сторм Хантер: трансляция Rus

 

Теннис смотреть онлайн

 

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