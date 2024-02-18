Мирра Андреева – Пейтон Стернс: WTA Дубай 2024: прямая трансляция

18 февраля 2024 в Дубае, ОАЭ, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира из категории WTA 1000: Теннисный чемпионат Дубая, еще известный, как Dubai Tennis Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Пейтон Стернс (США).

Начало прямого эфира 18 февраля в 10:00 по московскому времени. Смотрите матч Мирра Андреева – Пейтон Стернс, на русском языке, в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Пейтон Стернс: трансляция Rus

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